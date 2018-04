Kitty Stoop uit Moerdijk: Harde tante en bezige bij

Zorgen over stortplaats met mogelijke asbestdumping naast de Heijningseweg

7:47 HEIJNINGEN - Er is onrust ontstaan over een vuilstortplaats die ontstaan is naast de Oude Heijningseweg in Heijningen. Er zou mogelijk asbest gedumpt zijn. Jack Lems van Onafhankelijk Moerdijk heeft hier vragen over gesteld aan het college van B en W.