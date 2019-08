Kinderkamer in Zevenbergen uitgebrand door mobiele airco: brandweer waarschuwt voor ontbreken rookmelder

ZEVENBERGEN - De brandweer heeft woensdag foto's gedeeld van de schade een hevige brand in Zevenbergen, op 25 juli. Daarop is een kinderslaapkamer te zien die volledig is uitgebrand. Ondanks het ontbreken van een rookmelder kon de moeder haar kind ternauwernood redden.

Met de post op Facebook wil de brandweer mensen waarschuwen voor het belang van een rookmelder. Het was in dit geval min of meer toeval dat de moeder de brand ontdekte. Het was toen al bijna te laat, zo laat de brandweer weten.

Mobiele airco

Het was erg heet in de dagen dat de brand uitbrak. Op de kamer stond daarom een mobiele airco, die in brand was gevlogen. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is nooit vastgesteld.

Op de foto's is te zien hoe het ledikant compleet is zwartgeblakerd. De kleur van de deken is nog herkenbaar, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat een kind hier ooit levend uit zou zijn gekomen. De rest van het meubilair en zelfs de wanden van de kamer zijn compleet verwoest. ,,De heldhaftige moeder wist ternauwernood en met gevaar voor eigen leven haar kind te redden‘’, aldus de brandweer.