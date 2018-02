Kinderen uit Willemstad en Noordhoek vieren eigen carnavalsfeestje

Rechter verleidt Belgische verdachte tot bekentenis inbraak Zevenbergen

8 februari BREDA - ,,U mag ontkennen, dat is uw goed recht. Maar hoe kan het nu dat er zo veel is dat in uw richting wijst?'', vroeg de Bredase rechter De Boer donderdag aan de verdachte van een woninginbraak. De 36-jarige Antwerpenaar hield voet bij stuk, maar twee minuten later bond hij in: ,,Ik was er wel.''