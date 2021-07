Kinderen genieten op de ‘Zwemping’ in Willemstad: ‘Een mooi begin van de vakantie’

Aan het weer zal het absoluut niet liggen; de zon schittert in het water van het zwembad. Om 18.00 uur stormen de kinderen vol enthousiasme het terrein op. Dan mogen de ouders nog even een uurtje zwoegen met tentstokken en luchtbedden. ,,Ik ga mama niet helpen met de tent opzetten,” zegt Èvi (11). Ze is zelf druk bezig met haar matje uit de opbergzak te halen. Dit is de tweede keer dat ze blijft slapen op de zwemping. ,,We worden in de ochtend al vroeg wakker gemaakt met veel kabaal. Maar ‘s nachts ga ik niet slapen, ik wil zo lang mogelijk opblijven.”

Een van de vaders van de kinderen heeft vorig jaar per ongeluk alleen een binnentent opgezet. ,,Ik had op Facebook even snel een tent overgenomen. Bleek dat ik alleen een binnentent had gekocht. Gelukkig was het droog die nacht, haha. Nu hebben we een andere aangeschaft.”

Op een apart veldje slapen de kinderen uit groep 8. ,,Vooral de kinderen die op de twee basisscholen in Willemstad zitten, zijn hier vanavond. Er hangt altijd een gemoedelijke sfeer; veel kinderen kennen elkaar al van school of via sportclubs,” vertelt Gertjan Timmers van Stichting Ons Bad. ,,We beginnen straks met spelletjes in en buiten het water. Rond 22.30 uur komt er iemand liedjes zingen met een gitaar een gaan de kampvuren aan.” In shifts blijven een aantal ouders ‘s nachts wakker om een oogje in het zeil te houden.

Rond 19.00 uur moeten de ouders naar huis en dat vinden de kinderen niet zo erg. Alle luchtbedden zijn opgeblazen en de eerste kinderen hebben al een duik genomen in het water. ,,Morgenochtend om 7.00 uur maken we ze wakker en beginnen ze met aerobics, haha. Een mooi begin van de vakantie,” aldus Timmers.