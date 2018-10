Kinderen betrappen dief op schoolplein in Zevenbergen

update Veel schade aan Klundertse woning na uitslaande brand

10:42 KLUNDERT - Voor de derde keer in zeven jaar was het raak in de Steinstraat in Klundert. Een pittoresk huisje is getroffen door een uitslaande brand. In heel de buurt waren de vlammen te zien. Volgens buurtbewoners is de brandweer heel de nacht bezig geweest.