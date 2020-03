Kind met snotneus? Dan niet meer naar de opvang

update Scholen in West-Bra­bant sturen klassen naar huis: te weinig leraren door coronavi­rus

8 maart BREDA/ROOSENDAAL - Wel of geen school maandag? Het is de vraag, die schoolbestuurders, leerkrachten én ouders in West-Brabant bezighoudt. Sommige scholen kunnen nauwelijks voldoende leerkrachten op de been brengen en voegen daarom de groepen samen. Andere scholen in de regio zijn genoodzaakt klassen naar huis te sturen.