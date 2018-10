Kim uit Zevenbergen stuurde 172 liefdesbrieven naar haar eerste grote liefde Eelco

De relatie liep op haar 17de stuk omdat Eelco een ander bleek te hebben. Ook dat legde ze vast op papier: ,,Een dag nadat ik weg ben, of nee, dezelfde avond nog. Je wist hoe bang ik was dat ik weer zou liggen te huilen in dat hotel in Zwitserland en toch doe je het", schreef ze hem.



Inmiddels heeft zowel Eelco en Kim een relatie en hebben ze goed contact met elkaar. De doos met Kims brieven kwam van de zolder van Eelco's ouders. ,,Het was best bizar. Ik was bezig met mijn dagboeken voor dit programma en in diezelfde week belde Eelco, die ik al jaren niet had gezien, dat zijn ouders de zolder aan het opruimen waren en dat ze een doos met mijn liefdesbrieven hadden gevonden."