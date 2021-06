Kijken in de kroeg mag, maar: ‘Met die anderhalve meter gaat er een ander sausje over zo’n wedstrijd’

Elke kroegbaas reageert anders op de (on)mogelijkheden die deze versoepelingen bieden. In café De Klomp in Etten-Leur is ondanks de veranderingen geen oranje te zien. ,,Veel mensen denken dat vanaf 26 juni weer zo’n beetje alles mag. Maar zo is het niet. We mogen wat langer open zijn en het mondkapje vervalt, dat is het”, zeggen kastelein Jac van Dongen en partner Ellis Snel. ,,Natuurlijk gaat de tv hier aan en we hangen wel wat oranje ballonnen op, maar we kunnen hier binnen maar vierentwintig mensen ontvangen die allemaal op anderhalve meter moeten blijven zitten. We zijn er eigenlijk niet zo mee bezig.”