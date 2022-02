Kieskompas helpt Moerdijkse kiezer met gang naar de stembus

Het Kieskompas is te vinden op Moerdijk.nl/verkiezingen. Wie 'm invult, geeft aan of hij/zij het eens is met een aantal stellingen over de gemeente Moerdijk. Aan de hand van antwoorden op de stellingen ziet de stemmer welke politieke partij het meest overeenkomt met zijn of haar mening. De stellingen gaan over actuele onderwerpen die spelen in Moerdijk.