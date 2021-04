Kian Spruit uit Fijnaart naar halve finale Nationale Voorleeswedstrijd

,,Een van mijn lievelingsboeken”, vertelt Kian, leerling uit groep 8 van de Kennedyschool. ,,Een bijzonder verhaal over pesten.” In Goirle gaat hij de strijd aan met 7 andere basisschoolleerlingen uit Noord-Brabant om een plekje in de landelijke finale, die op 26 mei plaatsvindt in Utrecht.

Toen Kian hoorde dat hij de voorronde van Moerdijk gewonnen had, kon hij het niet geloven. ,,De klas ontplofte toen de bekendmaking via een livestream het klaslokaal binnen kwam”, vertelt zijn trotse juf Eline. ,,En dat ik dan ook nog de regionale voorronde win”, zegt Kian bijna verlegen. ,,Ik heb er wel een traantje om gelaten.”

Spannend

Het voorlezen tijdens de voorrondes verliep via een onlineverbinding. ,,Dat vond ik best spannend”, zegt Kian. Tijdens de provinciale voorronde moet hij live voorlezen voor de jury. ,,Nog spannender natuurlijk. Ik neem de raad van mijn vader ter harte: rustig en relaxed voorlezen. Dat heeft tot nu toe goed geholpen.” Hij mag een iemand meenemen naar de halve finale. ,,Dat wordt mijn moeder, want zij heeft mij leren lezen.”



Kian zit pas sinds dit jaar op de Kennedyschool. Hij verhuisde met zijn familie van Zoetermeer naar Fijnaart. ,,Ik vind het echt fijn om hier te wonen”, vertelt hij. ,,Heel gezellig zo’n dorp en het is ook zo leuk dat mijn klas zo met mij meeleeft.” Meteen zet zijn klas de yell in die zij voor hem bedachten: Lezen in groep 8, Kian aan de macht, zo gaan wij dat doen, Kian kampioen!