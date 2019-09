Keuze 380 kV-lijn is ‘bittere pil’ voor Moerdijk

ETTEN-LEUR - De richting die minister Eric Wiebes kiest voor de nieuwe hoogspanningslijn door West-Brabant is slecht nieuws voor de bewoners van buurtschap de Kattekraam in Zevenbergschen Hoek en voor de bewoners van 's Gravenmoer. Minister Wiebes gaat op deze twee cruciale punten tegen de wens in van alle samenwerkende partijen in West-Brabant. Met alle andere voorstellen gaat hij wel akkoord. Het bos op landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom blijft gespaard.

Quote Ik ben uitermate teleurge­steld. Leefbaar­heid en draagvlak moeten zwaarder wegen dan kosten.” Wethouder Desirée Brummans, Moerdijk Wethouder Desirée Brummans van Moerdijk is ‘uitermate teleurgesteld’ in de keuze van de minister. ,,Buitengewoon teleurgesteld zijn wij over de keuze van de minister voor variant rood in Zevenbergschen Hoek. Geld wint het hier van leefbaarheid. De oplossing die we als samenwerkende overheden hebben voorgesteld voor Zevenbergschen Hoek is duurder dan het voorkeurstracé van de minister. Maar leefbaarheid en draagvlak moeten zwaarder wegen dan kosten is altijd ons uitgangspunt geweest. Het is dan ook een bittere pil dat de minister nu een andere keuze gemaakt", aldus Brummans.

Elf miljoen

De extra knik in de hoogspanningslijn die de Samenwerkende Overheden in Brabant bij Zevenbergschen Hoek voorstellen, kost elf miljoen euro. ,,Daar komt bij dat het technisch erg complex is", zegt William Hartman, projectleider Zuid-West 380 kV Oost van TenneT. ,,Als we deze extra knik aanleggen, is dat een jaar meer werk.”

Onrustig beeld

,,Het ziet er ook niet mooi uit in het landschap. Het geeft een onrustig beeld. Alles bij elkaar is dat voor de minister aanleiding om hier een andere keuze te maken", zegt Sander van Sluis projectleider Zuid-West 380 kV Oost bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Extra zuur

Het steekt wethouder Brummans dat de bewoners zich anderhalf jaar lang flexibel hebben opgesteld, hun best hebben gedaan door mee te denken, alternatieven aan te dragen en dat er vervolgens niets mee gedaan wordt. Brummans: ,,Met de inwoners hebben wij een intensief traject doorlopen waarvoor ik een groot compliment wil maken aan de inwoners. Zij hebben echt het algemeen belang, het landschap en het kostenaspect steeds voor ogen gehouden. Varianten die voor henzelf nog gunstiger waren zijn afgevallen, om niet een te groot beroep te doen op budgetten. Het is dan ook extra zuur dat de minister nu teruggrijpt op het voorkeurstracé uit 2017, zonder dat er iets wordt gedaan voor de omgeving van deze kern. Vanavond gaan burgemeester Jac Klijs en ik in gesprek met de bewoners van de Kattenkraam omdat de keuze van de minister juist voor hen zo ongunstig uitpakt. Wij staan naast onze inwoners om hen binnen onze mogelijkheden te ondersteunen. Wij voelen ons daarin gesterkt door onze partners binnen de samenwerkende overheden.”

Onverteerbaar voor 's Gravenmoer

Naast Zevenbergschen Hoek krijgt ook 's Gravenmoer zijn zin niet. De inwoners van ‘s Gravenmoer vinden het onverteerbaar dat de nieuwe lijn, naast de bestaande, te dicht op de bebouwde kom komt te liggen. Wiebes kiest er niet voor om de afstand te vergroten tot 145 meter. ,,Dat kost 20 miljoen euro en veel extra werk, terwijl er geen woningen in de magneetveldzone liggen. Als je dat bij elkaar optelt, wijst de minister dat af", zegt Van Sluis.

Blij met keuze

De samenwerkende overheden zijn blij dat de minister in zijn keuze in de meeste uitwerkingsgebieden van het advies overneemt. ,,Dankzij deze samenwerking is het mogelijk geworden om meer bos te sparen, landschappelijk beter in te passen en zoveel als mogelijk gevoelige bestemmingen vrij te spelen. We danken alle partijen voor deze opbouwende samenwerking. Op enkele locaties maakt de minister een andere keuze dan wij adviseerden. Ondanks de aanhoudende inspanningen van inwoners, organisaties, lokale wethouders en de samenwerkende overheden als geheel.”

Overzicht van alle keuzes van Wiebes

Een overzicht van alle elf keuzes van Wiebes zijn te vinden op de website van TenneT.

Problemen electriciteitsvoorziening

Hoogspanningslijnen van 380 kilovolt (kV) zijn de zwaarste en grootste hoogspanningslijnen die er in Nederland zijn. De vraag naar elektrictieit neemt alleen maar toe. De nieuwe verbinding van Rilland naar Tilburg is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit en het transport niet aankan. Zonder uitbreiding van de huidige 380 kV kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan. In 2017 heeft de toenmalige minister Henk Kamp gekozen voor de noordelijke route van Bergen op Zoom via Roosendaal, Moerdijk, Dongen en Geertruidenberg.

Mastkeuze