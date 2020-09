Keuken van Willy ‘stinkt’ al 2,5 jaar en dat is niet het enige probleem in dit wooncomplex

Estea uit Ede nam het complex 4,5 jaar geleden over van Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen. De plotselinge overstap van Ziggo naar provider JipTV zorgde onder meer voor ergernis, vertelt de bewonersvereniging. ,,Die werd ons opgelegd, maar we hebben sindsdien een opeenstapeling van klachten gekregen."



Een ander voorbeeld is de huurverhoging van dit jaar. In het complex Westhoek zitten zowel woningen in de sociale als vrije sector. ,,5,1 procent verhoging voor de vrije huurders en 4,5 voor de sociale huur. We hebben zo'n 25 bezwaren ingediend, maar nog geen reactie gehad. De verhoogde huur is al wel afgeschreven.”