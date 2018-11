(Keuken)prins Wilfried van Zeuvebultelaand is er klaar voor

Quote Ik wilde ik het wel van de daken schreeuwen, maar het moest geheim blijven Wilfried Smits In stationsrestauratie Happy Dees in Zevenbergen ligt de maandagkrant opengeslagen. Het regiokatern opent met een paginabrede foto van Priens Wilfried 1. Wilfried Smits is eigenaar/chef-kok van Happy Dees. Hij is in gesprek met zijn kok Daan Dietvors om door te nemen hoe het restaurant runnen en het prins-zijn tijdens carnaval te combineren valt. ,,Dankzij ons personeel kan ik tijd vrijmaken om prins te zijn.”



Smits was, vertelt hij, zaterdag bloednerveus toen hij achter dat gordijn stond. ,,Toen het gordijn viel en ik de ontlading in de zaal zag, was ik mijn zenuwen de baas en ben ik gaan genieten. Ik wist al een jaar dat ik prins zou worden en af en toe wilde ik het wel van de daken schreeuwen, maar het moest geheim blijven.”

Gezien de reacties in de zaal is dat goed gelukt. Hoe lastig was dat?

,,Voorzitter Frank Koppejan heeft mij tijdens 11-11 bal van de jeugdraad vorig jaar gepolst of ik prins wil worden. Nadat ik ja gezegd heb, kwam er een periode van overleg met de Ereraad. Samen met mijn vrouw Kim en Fred en Corinne Stuyts zijn we in Lampegat (Eindhoven) mijn pak gaan uitzoeken. Alles moest in het geheim. Ik wilde graag dat mijn ouders erbij waren. De druk is er nu af en ben ik blij met de vele reacties. Mijn WhatsApp ontplofte zaterdagavond. Het mooiste vond ik dat iemand zei dat ik ‘Prins van het Volk’ ben. Daar ben ik trots op. Ik ben niet in Zevenbergen geboren, mijn wieg stond in Etten-Leur en toen ik 1 jaar was verhuisden we naar hier. Dus ik voel ik met wel degelijk Zevenbergenaar en nu Ambassadeur van ‘t Stijlorenrijk (Etten-Leur).”

In 1985 was je jeugdprins van Stichting Jeugdraad de Kanniebouwers, dus je viert al lang carnaval?

,,Ja dat was 33 jaar geleden. Marijn de Deugd was grote prins en het motto was ‘Ben de betoeterd’. Later was ik lid van BC de Kanwelbouwers. Wat een prachtige ploeg is dat. Mooie wagens hebben we gebouwd. Ik vind mezelf een echte carnavaller, die meedenkt en organiseert. Dat hoop ik nu ook bij de SCZ te kunnen doen. De Prins met gevolg is het uithangbord van het openbare carnaval hier in het dorp. Als prins moet je er staan. Het eerste jaar wil ik daarin veel leren. Voortdurend inzetten op verjonging en hopelijk krijgen we het voor elkaar dat er ruimte komt voor verenigingen om te bouwen voor de optocht.”

Blijft er naast een drukke baan als restauranteigenaar wel tijd over voor hobby’s?

,,Als het even kan zit ik bij de thuiswedstrijden op de tribune bij NAC. Toen ik de kleur van de linten van mijn prinselijke onderscheidingen mocht uitkiezen, hoefde ik daar niet lang over na te denken, geel zwart. Het kleurt voor geen meter bij de rode rozen maar dat boeit niet. Mijn vak is kok, maar dat is ook wel degelijk een hobby.”

Je bent er klaar voor?