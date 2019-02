Kettingbotsing van sprookjes in Markland-musical

Deskundige begeleiding

Het moge duidelijk zijn; ‘I want my prince’ is geen doorsnee schoolmusical. Een groep van dertig leerlingen en enkele docenten werkte sinds oktober toe naar de try-out, woensdagavond in De Borgh. Dat deden ze buiten schooltijd, twee uur in de week. Deskundige begeleiding was er van professioneel acteur en zanger Richard Spijkers, en Rowan Hoppenbrouwers, bekend van So You Think You Can Dance. Bovendien schreven de leerlingen zelf mee aan het script.