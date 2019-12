Kerstexpo Zevenbergen: ‘Ik wist niet dat ik dit kon’

Op de galerij boven vallen de potlood en pastelkrijt tekeningen van Joke van Noordennen uit Etten Leur op. Als ze er over vertelt, klinkt achter ieder kunstwerk een eigen verhaal. Pastor Michael Bastiaansen uit Zevenbergen is trots op zijn werkstukken. “Ik schilder vaak taferelen die ik later tijdens een dienst in de kerk van Fijnaart kan gebruiken. Hoe vind je mijn versie van de Pratende Vrouwen die voorheen op de Markt zaten? Ik ben benieuwd waar het beeld komt te staan als de Markt klaar is. Zelf heb ik het schilderij gebruikt bij het onderwerp: Goed gesprek”. Thea Shamugiya komt uit Georgië en woont inmiddels 9 jaar in Zevenbergen. Haar handgemaakte sieraden vervaardigt met de tiffany glastechniek oogsten veel bewondering. Beneden is het soms dringen en laveren tussen de vele werkstukken.