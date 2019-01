Kerstboomverbranding Langeweg: Wat brengt 2019?

Frans Bauer scoort met reispro­gram­ma in China, maar weet de babi pangang niet te vinden

10:19 FIJNAART - Frans Bauer en vrouwlief Mariska hebben met hun reis door China 1,4 miljoen kijkers weten te boeien. Daarmee is Frans Bauer in China het op drie na best bekeken programma van de zaterdagavond. Wie is de Mol?, het Achtuurjournaal en Holland's Got Talent scoorden beter dan de zanger uit Fijnaart en zijn vrouw in het Aziatische land.