Kerken Zevenbergen en Fijnaart openen deuren weer voor bezoekers

Maximaal dertig kerkgangers

Daarna werd het advies weer van kracht dat ook de afgelopen tijd al gold, in de katholieke kerken: om maximaal dertig bezoekers per viering toe te laten. Mensen moeten zich vrijwel overal van tevoren inschrijven zodat dat aantal niet overschreden wordt. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in Etten-Leur, waar mensen zich vanaf kerstavond weer konden inschrijven om vieringen fysiek bij te wonen.

,,We wilden niet al te veel mensen teleurstellen, als het aantal plekken vol was. En we hebben gemerkt dat er toch mensen onaangekondigd bij de kerk verschijnen, terwijl dat nu niet kan. We zitten in een lockdown, wij willen als kerk geen risico’s nemen. Iedereen moet zijn deel doen. We hebben daarom zelf besloten de vieringen met dertig bezoekers erbij toch nog even uit te stellen. Tot zondag dus.”