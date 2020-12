Kerken overleggen over sluiten, ook tijdens Kerstmis

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Blijft het bij 30 mensen in de Kerstnacht of wordt het een volslagen lege en stille kerk?

Als het het laatste wordt, kunnen de pastoors Maickel Prasing van de Zevenbergse Immanuëlparochie en Johan van de Laer van de Mariaparochie in Etten-Leur dat heel goed begrijpen.

Ze zijn weliswaar al volop met de voorbereidingen van de vieringen bezig, maar houden er sterk rekening mee dat de situatie met Kerstmis wordt zoals die met Pasen ook was: uitsluitend online-kerkbezoekers.

Volledig scherm Op de website van het Bisdom Breda nog geen mededeling over de lockdown, nog wel tips voor Kerstmis 'oude stijl'. © Florence Imandt

Het Bisdom Breda beraadt zich momenteel samen met de andere bisdommen over de gevolgen van de maandagavond afgekondigde lockdown. In de protestantse wereld buigen de individuele kerkbesturen zich eveneens over de nieuwe situatie.

Volledig scherm Pastoor Maickel Prasing (voor basiliek in Oudenbosch) toen hij 25 jaar in het ambt was. © peter van trijen/pix4profs

,,De religieuze gebouwen mogen open blijven", zegt Maickel Prasing (die ook pastoor in Halderberge is), ,,maar ik ben toch voor sluiting omdat we als kerken zo veel mogelijk moeten aansluiten bij wat er in de samenleving speelt. We moeten geen uitzonderingspositie innemen, ondanks dat de regels van de overheid dat wel mogelijk maken.”

,,De bisschoppen zijn daar tot nu toe ook heel beducht voor geweest. Dus ik verwacht dat we naar nul bezoekers gaan. Het zal een rare Kerst worden. Maar dat is toch een veel geringer probleem dan waar bijvoorbeeld middenstanders momenteel mee worstelen.”

Volledig scherm Archieffoto van pastoor John van de Laer tijdens een bijzondere mis op de kermis (in Raamsdonksveer). © ron magielse / pix4profs

Als het moet, gaan we weer dicht, zegt ook zijn collega John van de Laer uit EttenLeur. ,,Weet u, het is niet nieuw hè. Met Pasen waren we ook gesloten en met de versoepelingen pasten we ons daar weer op aan, eerst 100 mensen, nu maximaal 30. De meeste kerken in Nederland houden zich keurig aan de regels zoals die ook in de samenleving gelden.”

Herdertjestocht Etten-Leur al afgeblazen

,,Daarom hadden wij de herdertjestocht voor de kinderen al deels naar buiten verplaatst. Maar we kregen er geen toestemming voor van de gemeente Etten-Leur en dus is die activiteit geschrapt. Een tegenvaller, maar dat gevoel overheerst in de hele maatschappij.”

Volledig scherm De diensten van de Gereformeerde Kerk Zevenbergen zijn via de kerkenradio terug te horen. © Florence Imandt

Dominee Evelien Barendregt van de Gereformeerde Kerk Zevenbergen (en Dinteloord) verwacht dat in haar kerk de situatie wellicht onveranderd blijft, met 30 bezoekers. ,,Maar daar beslist de kerkenraad over en er is nog geen overleg geweest.”

Vooraf inschrijven voor elke dienst

,,Wij werken nu met vooraf inschrijven voor elke dienst, en dus ook voor Kerstmis. Daarnaast zijn we bezig met een dienst in stukjes op video op te nemen zodat iedereen op Kerstavond zelf thuis gemakkelijk kan meekijken.”

Dominee Ellen van Sluijs van De Baai in Etten-Leur wacht de vergadering van de kerkraad woensdagavond af. ,,Enerzijds is de solidariteit met de wereld belangrijk, maar van de andere kant hebben we de afgelopen periode ook heel veilig gekerkt met 30 personen en zonder te zingen.”

Volledig scherm Dat kerken open blijven om een kaarsje op te steken, vindt pastoor Maickel Prasing prima, maar diensten met 30 mensen zijn vanwege de huidige lockdown niet aan te bevelen. ‘De kerk moet geen uitzonderingspositie innemen in de samenleving'. © Evert-Jan Daniels