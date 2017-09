Kerken Moerdijk herdenken Reformatie: 'Maarten Luther wilde geen schisma'

WILLEMSTAD - Het verhaal wil dat monnik, priester en professor in de Bijbelwetenschappen Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg heeft gespijkerd. Daar is echter geen bewijs voor. Vast staat dat Luther op die dag zijn stellingen opstuurde naar de bisschop van Brandenburg en de aartsbisschop van Mainz. Als Luther ze op dezelfde dag zou openbaren door ze op de kerkdeuren te spijkeren zou dat van weinig respect voor zijn meerderen getuigen.

Toch schrijft Philipp Melanchthon, de rechterhand van Luther, dat zijn baas de pamfletten wel zeker op de deur van de kerk heeft gehangen. Maar professor Melanchthon begon pas in 1518 aan de Universiteit van Wittenberg. Eerst toen maakte hij kennis met Luther. En pas in de jaren '40 van de zestiende eeuw schreef hij voor het eerst dat Luther zijn stellingen op de kasteelkerk had genageld.

In de brief kraakte Luther de aflaathandel van onder meer de dominicaan Johann Tetzel. Hij trok in het begin van de zestiende eeuw door Duitsland om aflaten te verkopen. Simpel gezegd is een aflaat een briefje van de paus waar op staat dat je zonden zijn vergeven. Aflaten waren voor klinkklare munt te koop. Maarten Luther ergerde zich daar groen en geel aan.

Aflaten kopen

Dominee Franc de Ronde uit Fijnaart: ,,Als je een zonde beging kreeg je daar in het vagevuur straf voor. Door aflaten te kopen werd de straf ingekort.” De handel in aflaten nam 500 jaar geleden steeds ridiculere vormen aan. Zo kon men aflaten kopen voor zonden die nog moesten worden begaan of voor mensen die reeds waren overleden. Zij kwamen dan zeker in de hemel.

Johann Tetzel trok in 1517 door Duitsland om aflaten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan de nieuwbouw van de Sint Pieterskerk in Rome. ,,De vraag is of Luther toen wist dat het geld voor de Sint Pieter was”, zegt dominee Wouter van Laar van Willemstad.

Boetedoening

Maarten Luther, die in 1507 tot priester was gewijd, kreeg te maken met mensen die hun zonden kwamen opbiechten. Op het moment dat Luther hen een boetedoening wilde opleggen toonde de zondaar zijn aflaat. Luther kon daardoor geen boetedoening opleggen en kon slechts vrijspraak geven. Daardoor verviel de innerlijke fase van berouw. En daar ageerde hij met zijn stellingen tegen. Overigens blijkt uit verschillende publicaties dat Luther helemaal niet van plan was een schisma in de kerk te veroorzaken. Hij was wel vlijmscherp naar de katholieke leiders; zeker nadat hij als ketter was veroordeeld.

Desondanks werden er dank zij de boekdrukkunst honderden afschriften van zijn stellingen gemaakt en ging het document ongehoord snel door het land. Overal barstten de discussies in alle hevigheid los. Heel veel katholieken bleken de buik vol te hebben van de handel in aflaten. Met de Reformatie tot gevolg.

Verschil katholieke en protestantse kerk