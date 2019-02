Kent u die Moerdijkse mop over het paardenpoepamendement?

columnZijn naam is Van der Linden, Erik van der Linden. VVD-raadslid in Moerdijk. Hij is voor vrijheid, verantwoordelijkheid én verdraagzaamheid, meldt de man in zijn presentatie op de website van deze partij. Dat is dezelfde Van der Linden die verantwoordelijk is voor het paardenpoepamendement.