Kees Ploeg uit Fijnaart in topvorm voor Homerun

FIJNAART - Drie maanden geleden was het heel onzeker of Kees Ploeg uit Fijnaart op 23 en 24 juni kon meelopen met de Homerun, de sponsorloop voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

,,Ik had een flinke kuitblessure. Het was toen allemaal erg twijfelachtig. Maar nu ben ik gelukkig tiptop in vorm'', aldus de 47-jarige metselaar. Ploeg loopt op 23 en 24 juni mee in de Homerun met het team de Hoeverunners. Deelnemers rennen met hun team 240 kilometer in 24 uur. De start van de estafetteloop is zaterdag om 14.00 uur op het Domplein in Utrecht.

Ploeg is teamcaptain en hardloper. De 240 kilometer is opgedeeld in stukken van 2,5 kilometer. Lopers wisselen elkaar steeds in groepjes van vijf af. Na 40 kilometer starten steeds vijf verse lopers.

Het doel waarvoor gelopen wordt zijn de Ronald McDonald Huizen en -vakantiehuizen. Die kent Kees. Vooral De Hoeve in Beetsterzwaag in Friesland, waar hij met zijn twee gehandicapte zonen Bas en Bart verbleef. Ook een ander lid van de Hoevelopers ging daar met zijn zoon op vakantie.

De Hoeve heeft een nieuwe inrichting van de binnenplaats nodig en Ploeg hoopte daar 7.000 euro voor bijeen te lopen. Nu schat hij de opbrengst van de Homerun op 20.000 euro. De laatste euro's worden dit weekend verdiend op de braderie in Klundert waar enkele paalzitters voor de Hoeverunners in touw komen.

De Hoeverunners zijn ook nog in de race voor de hartjestrui van de Homerun. Onlangs hield de Rabobank een informatiemiddag over geldzaken op de Julianaschool in Fijnaart. Er is een goed doel aan gekoppeld en twee weken kwamen de leerlingen in acties. De opbrengst van 600 euro is voor de Hoeverunners. Kees Ploeg: ,,Daarmee kwamen ze in de Top 10. Tot dinsdag 12.00 uur kun je op Facebook stemmen op de acties. Wie wint loopt komend weekend in de de Ronald McDonald Hartjestrui.''