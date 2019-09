Kees-Jan W. (54) uit Zevenbergen krijgt opnieuw 12 jaar cel voor wurgen echtgenote Wendy Rikkers

ZEVENBERGEN - Kees-Jan W. (54) uit Zevenbergen krijgt maandagmiddag opnieuw twaalf jaar cel opgelegd van het gerechtshof. De Zevenbergenaar heeft zijn vrouw Wendy Rikkers (46) in 2016 gedood door haar te wurgen. Hij ging in hoger beroep, omdat hij de straf te hoog vond. Maar het hof oordeelt hetzelfde als de rechtbank in oktober vorig jaar: ,,Het doden van zijn vrouw is een beslissing die hij zelf gemaakt heeft.”

De garagehouder uit Zevenbergen las op 22 september 2016 in de telefoon van zijn vrouw verschillende berichten waaruit bleek dat zij een nieuwe vriend had. De dag erna belde hij 112, nadat hij wakker werd naast zijn overleden vrouw. Wendy Rikkers was gewurgd. De man zei dat hij zich niks kon herinneren.

Hij werd in oktober 2017 veroordeeld door de rechtbank voor twaalf jaar cel, maar ging in hoger beroep. Hij vond de straf te hoog. Bovendien meende W. dat Wendy zichzelf zou kunnen hebben gewurgd. Hij beriep zich daarnaast op geheugenverlies, maar daar geloofde de rechtbank niets van.

Geheugenverlies

Het hof heeft twee deskundigen gehoord naar aanleiding van het mogelijke geheugenverlies van de man. De vraag was of er sprake kon zijn van een zogenaamde ‘red out’. Een red out had ervoor kunnen zorgen dat de verdachte geen weet had van de gebeurtenissen waardoor hij ook geen controle had over zijn gedrag. Deskundigen vonden dit niet aannemelijk. Ook het hof houdt de man aansprakelijk voor het doden van zijn vrouw.

Drang om vrouw te doden

De verdediging van de man bracht nog in dat door de inhoud van de berichten de drang was ontstaan om zijn vrouw te doden. Deze drang zou zo sterk zijn geweest dat niet verwacht mocht worden dat hij weerstand kon bieden aan deze emoties. Het hof gaat daar niet in mee: ,,Bij psychische overmacht moet er sprake zijn van een oorzaak van buitenaf. De berichten zijn wellicht een motief voor zijn daad, maar kunnen niet worden aangemerkt als een oorzaak van buitenaf. Het doden van zijn vrouw is een beslissing die de verdachte helemaal zelf heeft genomen.”

Zwaar aangerekend

Het hof oordeelde dat een gevangenisstraf van twaalf jaar passend is. Het wordt de man zwaar aangerekend dat hij zijn vrouw en moeder van drie kinderen om het leven heeft gebracht. Deze kinderen en andere nabestaanden heeft hij hiermee onvoorstelbaar leed en levenslang verdriet aangedaan.