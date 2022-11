Kees en Jacobine uit Langeweg klaar voor Dakar Rally: ‘We reizen zo licht mogelijk’

Grootste kraan van Europa tilt 'groen’ fornuis op zijn plek bij Shell Moerdijk

MOERDIJK - Shell Moerdijk wil binnen tien jaar naar nul CO2-uitstoot. De negende uitstoter van het land investeert miljarden euro's. Een nieuw stuk fornuis dat deze week in Moerdijk op zijn plaats werd gehesen door de grootste kraan in Europa, speelt daarin een belangrijke rol. Want dat kan straks ook op waterstof.

26 november