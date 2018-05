Keenesluis in Standdaarbuiten wordt opgeknapt maar hoe is niet duidelijk

Waterschap Brabantse Delta heeft laten weten dat de klus dit jaar nog uitgevoerd wordt. Maar wanneer dat precies gebeurt en wát er dan gedaan wordt is Van de Weijgaert vooralsnog onduidelijk.

Scheprad

Er valt nog heel wat te doen aan de zwaar vervallen sluis. De verweerde stenen en het ijzerwerk staan er na bijna 250 jaar slecht bij. Er is ook geld beschikbaar om het scheprad dat er ooit het polderwater wegsloeg weer terug te plaatsen. De betonnen wand in de sluis blijft helaas staan. De stichting wilde de wand tijdens deze restauratie laten verwijderen, zodat kano's en roeiboten door de sluis konden varen.

De gemeente Moerdijk heeft aangegeven een duit in het zakje te willen doen voor de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de sluis. Genoemd zijn een bankje, een parkeerplaats en een informatiepaneel.

Bouwhekken

Van de Weijgaert raakte in 2010 betrokken bij de sluis. Toen zag zij mannen bouwhekken plaatsen rond de sluis die pal naast de woning stond waar ze in 2008 naar verhuisd was. Navraag maakte al snel duidelijk dat het voornemen was om het historische bouwwerk onder een laag zand te laten verdwijnen. ,,Ik wist helemaal niets van de sluis, zelfs niet eens de naam. Maar ik kreeg een heel naar gevoel. Een gevoel van dit mag niet, dit is niet goed."

Uniek erfgoed

Met wat googlen kwam Van de Weijgaert er al snel achter dat de Keenesluis een heel bijzonder bouwwerk is. ,,En daarmee waard om te restaureren. Het is uniek erfgoed. Er heeft een scheprad met een stoomgemaal gestaan. Een scheprad zie je in geen enkele andere sluis." Om medestanders te zoeken hield Van de Weijgaert een handtekeningenactie. En later kwam er dus de stichting.

Uiteindelijk lukte het om het benodigde geld bijeen te krijgen. Na een moeilijke start was er verschillende jaren goed overleg tussen het waterschap en de mensen en organisaties die zich inzetten voor de Keenesluis. ,,Helaas is onze kennis en expertise niet meegenomen in het plan voor de restauratie die dit jaar wordt uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat het geld voor 31 december uitgegeven moet zijn en niet overleggen makkelijker is.''

Vragen

Stichting Beleef de Keenesluis is wel uitgenodigd voor een bijeenkomst met het waterschap. ,,Daarbij mogen wij vragen stellen", aldus de voorzitter. ,,Het is heel jammer dat het zo gelopen is. Wij hadden er graag bij betrokken willen blijven. Wij hebben heel veel expertise in huis en kregen daar ook complimenten voor van het waterschap.''

Die kennis had meegenomen kunnen en moeten worden, zo zegt Van de Weijgaert. ,,Helaas gaat het wel vaker zo bij overheidsorganisaties. Voor de toekomst is het belangrijk dat mensen die wat voor de gemeenschap willen doen en overheden met elkaar blijven samenwerken. Voor de restauratie van de Keenesluis is het helaas te laat. Ik hoop dat hier lessen uit getrokken worden. Daar zet ik mij voor in."

Goed overleg