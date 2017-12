Karate met een boodschap bij kerstshow in Noordhoek

Spijtig dat in het begin er wat problemen met de stroomvoorziening waren. Sensei Chantal, trainer mentale weerbaarheid en initiator van de kerstshow legt uit dat op deze wijze publiek kan ervaren dat karate gericht is op concentratie en toewijding en niets met agressie of geweld heeft te maken.



"Wij laten zien dat we op een pedagogisch verantwoorde manier bezig zijn met weerbaarheid. Onder andere peuters en kleuters leren op een leuke en speelse manier levensvaardigheden, zoals samenwerken, omgaan met gevaren (water, vuur, verkeer) en pesten".



In vlot tempo doen gevorderden, Tijgertjes, jonge karateka's, de jeugdselectie en beginners hun oefeningen. Speaker Mark Trechsel - die het karatepak verruild heeft voor zwart kostuum - neemt tussendoor de bezoekers mee in het verhaal van Romeo en Julia gespeeld door Sander Schoone en Lotte Melisse. In de coulissen geeft Aryonne van Gils, die de Tijgertjes les geeft, de laatste details door voor hun optreden.