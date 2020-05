Kapster Esther tegen eerste klant: ‘Superblij dat ik weer mag knippen’

Hoe Duitse vijanden 50 jaar later vrienden werden

10 mei ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het is in de vroege morgen van 10 mei 1940 als de dan 5-jarige Jos Buijs naar boven kijkt bij het café van zijn vader Victor naast station Lage Zwaluwe. Er verschijnen witte stipjes aan de horizon. Even daarvoor zijn er flinke beschietingen geweest aan weerszijden van de Moerdijkbruggen en het lawaai heeft een iedere wreed uit zijn slaap gerukt. "Een van mijn zussen zei later dat ik zou hebben gevraagd 'is de oorlog nu begonnen?' Zelf staat het me nog maar heel vaag bij."