Kapotte waterkoker de prullenbak in? In het Repair Café repareren ze ’m liever: ‘Weggooien is zonde’

Het wieltje draait niet meer en dus is Dirkje Baas-Van de Panne uit Fijnaart op dinsdagochtend met haar melkopschuimer in het Repair Café bij meer Moerdijk te vinden. ,,Ik ben van de oorlogsgeneratie, dus erg zuinig opgevoed. Eerst kijk ik of het te repareren is. Weggooien is het laatste wat ik doe. Steeds nieuwe spullen kopen, vind ik bovendien ook zonde voor het milieu.”



Vrijwilliger en gepensioneerd scheepselektronicus Jacques Hardenbol heeft het apparaat inmiddels uit elkaar gehaald. ,,Ik vind het een leuke bezigheid en fijn dat ik hiermee mensen kan helpen”, zegt Hardenbol die nu twee jaar vrijwilliger is. ,,Voor mijn werk was ik veel in het buitenland waardoor dit bovendien ook helpt om mijn sociale leven hier op te bouwen.”