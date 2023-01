Kamers ontruimd na brand in woonzorgcentrum Zevenbergen

INTERVIEW Makelaar Pieter van Wensen uit Klundert begon met niets: ‘Ik stopte zelf de flyers in de brievenbus­sen’

KLUNDERT - Hij wordt nog regelmatig op straat nageroepen als ‘hé maestro’ als winnaar van de lokale dirigeerwedstrijd. Maar Pieter van Wensen is toch echt makelaar. In 2009 begon hij, duwde huis aan huis flyers in brievenbussen. ,,Toen de eerste mensen belden, gaf dat een glorieus gevoel.”

27 december