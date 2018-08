Kamerlid maakt gehakt van hoger beroep OM over flitsboetes A29

Profronde Zevenber­gen: 'Het was een groot feest'

13:00 ZEVENBERGEN - Stichting Wielerronde Zevenbergen (SWZ) is dik tevreden over het verloop van de 63e Profronde Zevenbergen. ,,Het was een groot feest, dat hoor ik van iedereen'', vat voorzitter Henk Hendrikx het Wielerweekend van Moerdijk samen.