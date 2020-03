Kaartje voor het raam vertelt hoe het met je gaat: ‘Rood betekent help, groen is ok’

'Als het goed met u gaat en u in geval van nood een beroep kunt doen op mensen in uw directe omgeving, zet dan de groene kaart voor uw raam. Als het niet zo goed gaat en u heeft hulp nodig voor een boodschap of iets dergelijks, zet dan de rode kaart voor het raam met daarop duidelijk leesbaar uw telefoonnummer. Wij kunnen dan telefonisch contact opnemen om te overleggen hoe wij u kunnen helpen. We hopen op deze manier elkaar een beetje bij te kunnen staan.'

In Engeland deden ze het al

Deze boodschap stond in de brief die Rachel de Korte-Brocklebank opstelde voor haar medebewoners van de Hoornbloemstraat in Zevenbergen, en die zij samen met de rode en groene kaart bij iedereen in de brievenbus stopte.

Dit deed ze samen met haar dochters Ella (12) en Fleur (8), want zij hebben hun moeder meegeholpen de rode en groene kaarten te maken.

De Korte zag in haar geboorteland, het Verenigd Koninkrijk, deze actie op Facebook voorbij komen. ,,Ik vond dat meteen zo'n goed initiatief en ook voor onze straat heel toepasbaar. Aan de overkant bij mij wonen relatief veel ouderen, met wie ik normaal gesproken niet heel veel contact heb. Toch wil ik er voor hen zijn als ze me nu nodig hebben. Op deze manier kun je in één keer zien of iemand hulp nodig heeft en ook meteen actie ondernemen. En het is heel laagdrempelig", licht de Korte dit initiatief toe.

Allemaal groen gelukkig

Tot haar grote vreugde zag De Korte dat al snel na het posten, de eerste kaarten voor de ramen verschenen. ,,Allemaal groen gelukkig", zegt ze lachend. ,,Op vijf huizen na, heeft iedereen de kaart geplaatst. Dat vind ik echt heel fijn."

Ook haar naaste buren, Ruud en Marjan in 't Veld, waren meteen enthousiast en helpen De Korte mee met deze actie. ,,We mochten de brieven bij hen printen en zij lopen samen een paar keer per dag een rondje door de straat om te kijken of alle kaarten nog op groen staan. Zelf loop ik rond lunchtijd een rondje."

Andere straten nemen het idee over

De gekleurde kaartenactie van De Korte is niet onopgemerkt gebleven. ,,Een klasgenoot van mijn dochter vertelde erover bij haar thuis, en in de Gaasbeek staan de kaarten inmiddels ook achter de ramen", vertelt ze. ,,En er zijn meer straten waarvan ik hoor dat ze dit gaan doen. Komt waarschijnlijk omdat mijn buurman de actie gedeeld heeft op de Facebookpagina van Zevenbergen helpt."

De Korte is enigszins overrompeld door alle positieve reacties die ze krijgt, maar ook door de media-aandacht. ,,Omroep Brabant is al geweest en ik heb zelfs het NOS Journaal gehaald", grinnikt ze. ,,Als het helpt, dan is het goed."