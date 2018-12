Juwelier Van Loon in Zevenbergen overspoeld met bloemen na gewapende overval

Het lachen verging toen vorige week donderdag om 12.20 uur twee blanke mannen met bivakmutsen in zijn zaak verschenen. "In het Engels zeiden ze dat ze geld en sieraden wilden", vertelt hij. "Ze richtten daarna allebei tegelijk een pistool op me. Ik zweeg, wiebelde wat, zag dat er geen klanten binnen waren. Gelukkig maar. Wel zat mijn vaste medewerker in het atelier hier achter. Juist op het moment dat de tweede overvaller naar achteren was gesneld, drukte ze op de overval-knop die in verbinding met de politie staat. De overvaller duwde haar daarop tegen de kluis en richtte zijn pistool op haar hoofd. Ze gilde. In een reflex liep ik naar achteren en wist haar belager terug de winkel in te duwen en snel de deur tussen de werkkamer en de winkel te sluiten. Daarop sloegen ze vermoedelijk met hun pistolen de vitrines stuk, namen de nodige horloges en sieraden mee en renden de deur uit."