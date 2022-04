Justitie liet verkeerde teamleider getuigen, zaak Joop M. weer vertraagd

Openlucht­spek­ta­kel ‘Oorlogs­win­ter, de musical’ actueler dan ooit: ‘Verlangen naar wereld zonder oorlog’

FIJNAART - Het is na twee coronajaren maar de vraag of je iedereen weer even enthousiast op de been kunt brengen. Maar dat blijkt geen enkel probleem bij Oorlogswinter, de musical, verzekert regisseur Jan Willem van Bodegom. ,,Ik heb nu al medelijden met de mensen die dit spektakel gaan missen.”

5 april