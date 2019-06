Junita uit Zevenbergen over EO-drugsshow: ‘Ging strijden tegen GHB-verslaving toen vriend me junk noemde’

Junita uit Zevenbergen, één van de hoofdpersonen in de EO-serie Tygo in de GHB, is nog niet van haar verslaving af. Dat blijkt uit de terugblik-aflevering van de serie die overwegend in West-Brabant werd opgenomen. Inmiddels probeert ze af te kicken. ,,Toen mijn vriend mij kwetste door me GHB-junk te noemen, ben ik gaan strijden om van de drug af te komen.”

Televisieprogramma Tygo in de GHB werd in het najaar uitgezonden op NPO3. De ‘drugsshow’ kreeg al snel veel reacties, zowel positief als negatief. Zo stelde de dorpsmakelaar van Sint-Willebrord in deze krant dat zijn dorp erg suggestief wordt neergezet, bijvoorbeeld door Junita - die in Zevenbergen woont - als De Koningin van de GHB-scene van Sint Willebrord te bestempelen. Anderzijds zette het goedbekeken programma een probleem op de kaart.

Heel veel reacties

Hoofdpersoon Junita kreeg zelf ‘heel veel’ reacties. ,,Ik heb lieve reacties gehad, van mensen die me steunden. Maar ook waren er mensen, die het eigenlijk niet waard zijn, die negatief reageerden. Zoals ‘Ik snap niet dat je met je gezicht op tv komt voor zoiets’.” Ze was op de beelden veelvuldig onder invloed. Inmiddels heeft Junita een vriend. ,,Toen mijn vriend mij kwetste door me GHB-junk te noemen, ben ik gaan strijden om van de drug af te komen.”

Dat dat lastig is, valt te zien op de beelden - waarop ze nog verschillende keren GHB gebruikt. De andere hoofdpersoon Kevin, die ook in West-Brabant woont, is het wel gelukt om af te kicken. In de uitzending vertelt hij trots aan maker Tygo Gernandt hoe hij zijn leven nu op orde heeft en is gaan samenwonen.

‘Niks mis met verslavingszorg’

De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ‘herkennen’ zich helemaal niet in het beeld dat in de uitzendingen wordt geschetst, stelden zij al snel na de reeks. Volgens het provinciebestuur heeft verslavingsinstituut Novadic-Kentron ‘een groot bereik in Brabant en geeft het zelf aan een goede ingang te hebben bij de scene van GHB-gebruikers’.