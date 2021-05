Juni wordt dé maand voor communies, voordat kinderen te oud zijn: ‘Je kunt niet blijven uitstellen’

TenneT begint donderdag met veldonder­zoek op tracé nieuwe hoogspan­nings­lei­ding

26 mei ROOSENDAAL - Ingenieursbureau Arcadis start vandaag (donderdag 27 mei) in opdracht van netbeheerder TenneT de veld- en bodemonderzoeken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg. Arcadis begint met een analyse van plant- en bodemziekten in de buisleidingenstraat tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom.