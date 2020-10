Jumbo in Fijnaart mag niet verbouwen

Dorpshart een impuls geven

In gesprek met belangstellenden

KuiperCompagnons begint met een dagje sfeerproeven in Fijnaart, volgende week donderdag. Op veilige afstand wil het bureau dan in gesprek met ieder die belangstelling heeft. ,,We zijn op deze dag op een aantal centrale plekken te vinden, hopelijk kunnen we dan even een praatje maken en elkaar beter leren kennen. Ons team is bekend in Fijnaart, maar wij zijn natuurlijk niet zo goed bekend met uw dorpshart als u dat bent. Daarom is het idee om dit proces te starten met een goed gesprek. Wij horen graag van iedereen die wil meedenken wat de ideeën, wensen en uitdagingen zijn en wat er allemaal speelt in Fijnaart. Pas daarna starten we om met elkaar plannen te gaan maken", vertelt programma-directeur gebiedstransformatie Martijn Niehof van KuiperCompagnons in een persbericht van de gemeente. Ook gaat het Rotterdamse bureau interviews afnemen en keukentafelgesprekken houden.