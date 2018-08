Jumbo Fijnaart naar centrum: ja of nee?

Jumbo-woordvoerder Jeske Bleeker zegt bekend te zijn met de wens van de gemeente en 'verkennende gesprekken' te hebben gevoerd. ,,Momenteel zijn we ons verder aan het oriënteren op de mogelijkheden. Op dit moment is het lastig er iets over zeggen."

De gemeente Moerdijk bevestigt van haar kant dat er gesprekken zijn gevoerd in het voorjaar. ,,Daar is het tot nog toe bij gebleven", geeft wethouder Thomas Zwiers aan. Als het met de Jumbo niet gaat lukken, komt de Aldi in beeld.

Hart van Fijnaart

Het voornemen van de gemeente Moerdijk is in mei vastgelegd in het Coalitie-akkoord 2018-2022. Ten grondslag hieraan ligt de wens van een aantal Fijnaarters. Een oude wens, zo wist ondernemer Wim Sanders vijf jaar geleden al te melden tijdens een drukbezochte avond over het Gebiedsplan Fijnaart. 'Daar praten we al dertig jaar over.' Om het hart van Fijnaart weer aantrekkelijk te maken zou Jumbo van de rand van het dorp moeten verhuizen naar een plaats in of bij de Voorstraat.