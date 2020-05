Julianastraat Fijnaart vijf maanden op de schop

FIJNAART - Aannemersbedrijf Elshout en de Bont is afgelopen maandag begonnen met de herinrichting van de Koningin Julianastraat in Fijnaart.

De riolering is toe aan groot onderhoud en dat is de aanleiding dat de gemeente Moerdijk ook de straat maar meteen opnieuw inricht. De nieuwe inrichting is gebaseerd op het ontwerp dat vorig najaar werd gepresenteerd. Daarin werd rekening gehouden met opmerkingen van inwoners die ze maakten tijdens de speciale rondwandeling en in de enquete, zo laat de gemeente op de website weten.

Straat wordt steeds in delen afgesloten om overlast te beperken

Het werk wordt is fases uitgevoerd om de overlast voor bewoners in de buurt te beperken. Dat betekent dat de straat steeds in delen wordt afgesloten, maar nooit in zijn geheel. Het werk begon van de week op de kruising met de Kerkring. De verwachting is dat de herinrichting en vervanging van de riolering in oktober klaar zullen zijn.

Info-avond vanwege corona afgelast

Het was de bedoeling om rondom de start van de werkzaamheden weer een bewonersavond te houden, maar die werd vanwege de coronamaatregelen afgelast. Omwonenden die de vorderingen graag bijhouden, kunnen een app downloaden ( de BouwApp - Onderhoud Koningin Julianastraat) waarin de aannemer over de voortgang rapporteert. Via het appje is het ook mogelijk om vragen te stellen aan het projectteam. Rechtstreeks contact opnemen met toezichthouder Ted Martens kan ook via 06-30635308 of ted.martens@moerdijk.nl.

Volledig scherm Het informatiebord in Fijnaart over het werk in de Julianastraat. © gemeentemoerdijk

Bij het bankje op de kruising Kerkring-Koningin Julianastraat is intussen een informatiebord geplaatst waar planningen van het werk en andere mededelingen komen te hangen, voor de mensen die niet zo digitaal onderlegd zijn. De tweede fase van het werk begint als het allemaal vlot verloopt eind juni en omvat het gedeelte vanaf de kruising Van Disstraat tot de Beneden Kadedijk.