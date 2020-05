Juist nu vind je troost in een Maria-kapel

Overleven­de van hel op het Hollands Diep

2 mei Twee RTM-veerboten op het Hollands Diep met voornamelijk opvarenden uit Zeeland en Noord-Brabant, werden in 1943 beschoten door twaalf geallieerde jachtvliegtuigen. Zuid-Beijerlander Cees Pijl (76) zat in de buik van zijn moeder, die met haar gezin wonder boven wonder de kogelregen overleefde.