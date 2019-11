José van der Valk uit Zevenbergen: ‘Nooit meer mogen hakken, dat is het ergste’

Eigenaar loods mega­drugslab Zwingel­spaan uit de cel

10:28 ZWINGELSPAAN - Eigenaar René O. (32) van de bedrijfsloods in Zwingelspaan waarin een megadrugslab zat, is weer thuis. Het hof in Den Bosch heeft begin deze maand bepaald dat er niet genoeg bewijs in het voorlopige dossier zit om de man langer vast te houden. De voorlopige hechtenis van de inwoner van Fijnaart is opgeheven maar hij blijft verdachte.