Jos Kouters (88) plukt nog steeds zelf pruimen: ‘In mijn boomgaard ben ik gelukkig’

Bakkerij Zuidhaven in Zevenber­gen weer open: zo goed als nieuw

31 juli Bakkerij Zuidhaven in Zevenbergen is weer open. De zaak viel op maandag 17 juni te maken ten prooi aan een zodanige rookontwikkeling dat de brandweer eraan te pas moest komen. Boosdoener bleek een warmgelopen koelvitrine te zijn. Manager Asad Tahib dacht toen nog dat de zaak na een week of twee weer open zou kunnen. Zijn prognose was te optimistisch, erkent hij. ,,Uiteindelijk hebben we alles moeten vernieuwen vanwege de stank van de rook die overal in zat.”