Joost van Rijckevorsel weg van Fort Sabina: ‘Het is tijd om afstand te nemen’

Kees-Jan W. (54) uit Zevenber­gen krijgt opnieuw 12 jaar cel voor wurgen echtgenote Wendy Rikkers

15:58 ZEVENBERGEN - Kees-Jan W. (54) uit Zevenbergen krijgt maandagmiddag opnieuw twaalf jaar cel opgelegd van het gerechtshof. De Zevenbergenaar heeft zijn vrouw Wendy Rikkers (46) in 2016 gedood door haar te wurgen. Hij ging in hoger beroep, omdat hij de straf te hoog vond. Maar het hof oordeelt hetzelfde als de rechtbank in oktober vorig jaar: ,,Het doden van zijn vrouw is een beslissing die hij zelf gemaakt heeft.”