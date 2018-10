Jongerenraad Moerdijk voelt zich wél gehoord: plannen voetbalkooi en nachtbus leven nog

Onafhankelijk Moerdijk stelt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders dat de partij vanuit de Jongerenraad het signaal kreeg dat er vanuit het college nog geen enkele reactie is gekomen op het idee om de nachtbus te laten rijden.

Traag

Volgens Lano Mohealden (17), voorzitter van de Jongerenraad, is er weinig aan de hand. ,,De communicatie tussen ons als Jongerenraad en het college verloopt ietwat traag, maar we hebben zeker het gevoel dat iedereen naar ons wil luisteren.''

Voortgang is er volgens de voorzitter heus wel. ,,De komende twee weken hebben we meerdere meetings ingepland. Ook zijn we een plan aan het maken om de nachtbus te laten rijden.''

Serieus nemen

Onafhankelijk Moerdijk vraagt in de brief aan het college of het klopt dat de gemeente nog niet op het plan van de jongeren heeft gereageerd en of dit nog gaat gebeuren. ,,Wij zouden het ontzettend jammer vinden als de jongerenraad zich niet gehoord voelt. Over het algemeen is de politieke betrokkenheid van jongeren laag. Om een dergelijk initiatief als de Jongerenraad te laten slagen, moeten zij wel serieus worden genomen.''

De politieke partij wil daarom ook weten of het college de ideeën en adviezen van de Jongerenraad serieus neemt en waaruit dat blijkt. Daarnaast is de partij benieuwd of het college zelf ook advies aan de jongeren vraagt als er voor hen interessante of belangrijke onderwerpen op de agenda staan.

Festival

Volgens Mohealden blijft de Jongerenraad, die momenteel naast de voorzitter uit secretaris Ilse van der Laaken en penningmeester Maria Adrejeva bestaat, nog zeker een jaar in dezelfde vorm voortbestaan. ,,Voor de zomervakantie hebben we besproken wat we dit jaar willen gaan doen en hoe we dat aan gaan pakken. Zo zijn we onder andere bezig met het organiseren van een festival voor begin komen jaar. We doen dit samen met een andere partij uit Willemstad. Die groep is de initiatiefnemer en wij willen helpen waar nodig.''

Over de voetbalkooi die er zou komen zegt Mohealden: ,,Dat plan wordt opgepakt door de PvdA. Als het besluit valt dat de kooi er komt, gaan we de ideeën van de Jongerenraad integreren in hun plan.''