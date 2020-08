'Jongeren verleiden met groene werkomgeving in Moerdijk'

Het oppimpen van het imago - als je Moerdijk zegt, denken veel mensen in eerste instantie aan Shell of de brand bij Chemiepack - is een opgave van VNO-NCW die op het bordje van bestuurslid Goof Rijndorp is komen te liggen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft sinds kort een afdeling voor Brabants tweede grootste industriegebied: Moerdijk. In een serie van vier verhalen lichten enkele kartrekkers de gezamenlijke ambities van de ondernemers toe. Vandaag deel 2: Goof Rijndorp, mede-eigenaar groenbedrijf Bras Fijnaart, over het vinden van medewerkers.

Niet zo gek natuurlijk, want hij is een man van het groen. Rijndorp is mede-eigenaar van Bras Fijnaart, een in 1955 opgericht familiebedrijf dat zich ontwikkelde van loonbedrijf in de fruitteelt tot allround groenvoorzieningsbedrijf. ,,Toen ik in het bedrijf kwam in 1988, ben ik de groentak verder gaan ontwikkelen en me gaan richten op duurzaamheid. Nu, na de fusie met een gladheidsbestrijdingsbedrijf, kunnen we de gehele buitenruimte aan: zowel aanleg van groen als onderhoud van lichtmasten, riolering, banken et cetera."

Volledig scherm Goof Rijndorp: ,,Heb je geen ruimte voor groen om je bedrijf, creëer dan kruidentuintjes op tafel, maak een bloemen- en bijenstrook." © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Bras Fijnaart heeft 75 mensen in dienst en daarnaast werken er altijd een aantal gedetacheerde mensen van het Werkvoorzieningsschap. Adverteren om mensen te werven, doet Rijndorp niet omdat het maar zelden werkt, is zijn ervaring. ,,Ik ga altijd eerst naar de kaartenbakken van UWV en Werkplein, maar daar zit natuurlijk geen ongediertebestrijder in of een machinist van een veegwagen. Bij zoiets specifieks krijg ik al gauw een nee van het UWV. Wat ik dan doe, is vragen of ik geanonimiseerd mee kan kijken in de cv's van mensen en als je dan bijvoorbeeld ziet dat iemand konijnen fokt als hobby, heb je misschien toch een kandidaat-ongediertebestrijder."

Kaartenbak

Instanties doen dat soort dingen zelf niet, merkt hij. ,,Ze schieten met hagel, terwijl ze met scherp zouden moeten schieten: één poppetje eruit lichten, daarmee naar ondernemers stappen en die aan een baan helpen. Maar het lijkt erop dat ze mensen in de kaartenbak willen houden om hun eigen bestaan als organisatie zeker te stellen."

Kritiek op instellingen dus, die niet scherp genoeg zijn. Maar hoe zit het dan met de banen zelf? En met de werkomgeving? ,,Het industrieterrein is op bepaalde plaatsen naargeestig vind ik. Daarom is vergroening ook één van de actiepunten van VNO-NCW.”

,,We zien het als onze taak om ondernemers bewust te maken van de omgeving. Bijvoorbeeld door eens bij elkaar te gaan kijken. Zo heeft Shell wandelpaden aangelegd op een braakliggend terrein waar medewerkers in de pauze even kunnen uitblazen. Er wordt nu zelfs een film opgenomen die de schitterende flora en fauna laten zien die daar intussen zijn gekomen."

Volgens Rijndorp hebben alle mensen groen nodig. ,,Groen geeft rust en zorgt in een ziekenhuis zelfs voor een sneller herstel. Heb je geen ruimte voor groen om je bedrijf, creëer dan kruidentuintjes op tafel, maak een bloemen- en bijenstrook zodat de biodiversiteit toch toeneemt. Denk aan groene daken op die grote logistieke hallen. Ideeën zat."

Stageweken

Aan de uitstraling van het industrieterrein valt best te sleutelen, maar of dat genoeg is om de naar schatting duizend vacatures te vervullen (op een totaal van 8760 in heel West-Brabant)? ,,Om jongeren te verleiden, bereiden we als VNO-NCW ook stageweken voor om ze kennis te laten maken met de bedrijven en mogelijkheden; jongeren van vmbo tot en met vwo."

,,We willen ze meenemen, de leuke dingen laten zien, misschien opdrachten geven. Daar kun je als bedrijf echt iets aan hebben en het kan jongeren triggeren voor een bepaalde richting te kiezen. Als iemand uiteindelijk gemotiveerd toch voor de horeca kiest, prima. Maar het zou jammer zijn, dat ze niet op de hoogte zijn van de carrièrekansen die er in de logistiek of procestechniek zijn. Niet aan de bak komen, is onbekendheid met de mogelijkheden. Dat geldt net zo goed voor oudere werknemers die een baan zoeken. Maar ondernemers moeten er ook hun best voor willen doen. Net zo goed."