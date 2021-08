Jongeren uit Brabant aangehouden voor vechtpartij in Renesse, ook een verdachte uit Zevenbergen

Auto raakt van de weg, slaat over de kop en belandt in de sloot in Fijnaart: bestuurder waarschijn­lijk uit auto geslingerd

1 augustus FIJNAART - Op de Boerendijk in Fijnaart is een automobilist zondagmiddag van de weg geraakt en in de sloot terecht gekomen. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.