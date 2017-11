Jongeren mogen hangplek in Zevenbergen voorlopig houden

Bus voor in­du­strie­ter­rein Moerdijk is niet even geregeld, 'het terrein is erg groot'

24 november MOERDIJK - Openbaar vervoer op industrieterrein Moerdijk. Vurig gewenst, maar oh zo lastig om er wat van de grond te krijgen. ,,We moeten het in een mix van maatregelen zoeken'', zegt wethouder Thomas Zwiers.