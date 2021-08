Jongensdroom van Jaco komt uit: met zijn kermisattractie in zijn Fijnaart staan

Oud-inwoonster Martina fotogra­feert veranderin­gen in Zevenberg­schen Hoek

12:00 ZEVENBERGSCHEN HOEK - ‘Op de schop’ heet de foto-expositie van Martina Dekkers (61) die van 4 tot en met 30 september te zien is in de schuur van restaurant Poeleke in Lage Zwaluwe. De expositie geeft een impressie van het dorp Zevenbergschen Hoek en de omgeving, zoals het nu is, maar met de blik van hoe de fotografe het vroeger heeft gekend.