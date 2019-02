Jonge voorleeskampioenen lezen ouderen voor in bieb Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Scholieren die voorlezen en in gesprek gaan met ouderen. Dat is Jong leest voor Oud, donderdag voor het eerst georganiseerd in de bibliotheek van Zevenbergen. Lokale voorleestalenten uit de gemeente kwamen daar samen om een stuk voor te dragen uit hun favoriete boek als repetitie voor de gemeentelijke voorleeswedstrijd.

Groep 7-leerling Carlijn Groenenboom van Het Bastion in Klundert is aan de beurt. Zenuwachtig pakt ze haar boek vast - Carlijn van Lily van der Velde - maar durft niet zo goed te beginnen. ,,Je kan het!” ,,You can do this!” Haar medeleerlingen en vrienden moedigen haar aan. Ze begint met lezen en de zenuwen lijken meteen weg. Pauzes op de goede plek, wisselende toonhoogtes, een prettig luistertempo. De spanningen waren nergens voor nodig: ze is een natuurtalent.

Kinderachtig

Even later is Evy Vermeulen (groep 7, De Klaverhoek in Moerdijk) aan de beurt. Zij leest voor uit Meester Kikker van Paul van Loon. Ze vond het spannend, 'maar wel heel leuk'. ,,Meester Kikker vond ik eerst eigenlijk een stom boek, het zag er een beetje kinderachtig uit. Maar toen zei mijn vriendin Lieke dat het toch wel een leuk boek is, dus ben ik het gaan lezen. Ik lees iedere avond voor mijn moeder voor, maar nu ook wat vaker omdat ik meedoe aan de voorleeswedstrijd. Het is leuk als ze voor mij klappen. Dan weet ik dat ik het goed heb gedaan. En als je voorleest zit je ook meer in het boek. Of ik de wedstrijd straks ga winnen? Dat weet ik niet, maar ik hoop het natuurlijk wel.”

Tips

André Cornelis Maas (83) is een van de luisteraars. ,,Hartstikke leuk dat ze dit voor ons willen doen", zegt Maas. ,,Normaal gesproken zouden we nu breinbrekers doen, maar de vrijwilliger die dat doet is ziek. Dus zijn we nu hier! Is weer eens wat anders. Ik kon nu ook wat tips geven, zo was er een meisje die de laatste letters van woorden niet goed uitsprak. Maar ze deden het verder wel goed hoor. Of ik bij de wedstrijd ga kijken? Nou, als ik kon zeker!”

Uiteindelijk deden er dertien voorleeskampioenen mee die werden verspreid over zes tafels. Aan elke tafel zaten ook enkele bewoners van woonzorgcentrum De Zeven Schakels.

Voorbereiding

Jong leest voor Oud werd door de bibliotheek VANnU georganiseerd als extra activiteit rondom de landelijke voorleeswedstrijd. Daarvoor heeft iedere basisschool in de gemeente Moerdijk een voorleeskampioen gekozen. Die kampioenen nemen het 18 februari tegen elkaar op in het gemeentehuis van Moerdijk, de winnaar daarvan gaat naar de regionale wedstrijdronde.