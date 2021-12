Jonge Jozefs en Maria’s lopen Herdertjestocht in Zevenbergse straten: ‘Toch nog beetje kerstgevoel’

Wim (87) geniet van toespraak Amalia: ‘Een hele dame, ze komt zó vastbera­den over’

KLUNDERT - ,,Onze dierbare Amalia. Een bijzonder meisje.” De tv-uitzending over de installatie van prinses Amalia bij de Raad van State is nog niet begonnen of Klundertenaar Wim Hommel (87) brandt los.

8 december