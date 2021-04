Jonge filosoof (22) uit Klundert schrijft satirische roman: ‘Toen ik begon, wist ik niet dat dit een boek ging worden’

Het is wel even aftasten hoe biografisch deze satirische roman is, met andere woorden: hoe de auteur van het persverse, 227 pagina’s tellende boek zelf in elkaar zit. Filosoof is hij nog niet, maar wel in wording als derdejaars student aan de Universiteit van Antwerpen. Maar, boud gesteld, hoe zit het met die krankzinnigheid?