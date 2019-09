Jonge academici knappen de tuin bij SOVAK Klundert op

Het werk wordt gedaan door zeven jonge mensen die een traineeship volgen. Via een traineeship kunnen jonge, pas afgestudeerde academici hun tanden zetten in maatschappelijke onderwerpen.



Zo’n maatschappelijk onderwerp is ook de aanleg van de tuin bij SOVAK in Klundert. Jasmijn van der Horst is de aanjager. ,,Ik ben als klein meisje vaak bij SOVAK Klundert geweest’’, vertelt ze. ,,Mijn moeder was hier vroeger kinderfysiotherapeut. In de vakantie nam zij mij mee naar haar werk. Toen al was ik onder de indruk van alles wat er hier bij SOVAK speelde. Nu, jaren later, heb ik de mogelijkheid om deze dag te organiseren en de tuin op te knappen voor zowel de cliënten van SOVAK als voor de mensen uit de buurt.’'